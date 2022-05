Bebe Vio… Grandis. La nota atleta paralimpica ha raccontato via social di aver il doppio cognome ormai da tempo.

La Corte Costituzionale ha da poco ufficializzato la possibilità dei bambini di possedere il doppio cognome, ovvero sia quello del padre che quello della madre. Una svolta storica che è stata accolta molto positivamente da tutti i sostenitori della parità di genere. Ma c’è anche chi si era portato avanti e che in queste ore ha voluto mostrare a tutti il proprio “vanto”. Bebe Vio, nota atleta paralimpica, ha raccontato a tutti i suoi seguaci di possedere da un anno il cognome di entrambi i genitori.

Bebe Vio ha il doppio cognome: l’annuncio

Bebe Vio

La nota campionessa ha pubblicato sui social una foto che la ritrae insieme alla sua famiglia. Nello scatto, probabilmente nel giardino di casa, sono presenti il fratello maggiore Nicolò, la sorella minore Maria Sole e i ovviamente i genitori Ruggero Vio e Teresa Grandis. La famiglia tiene in mano un simpatico zerbino con il cognome del padre e quello della madre. Bebe Vio ha colto l’occasione per spiegare come quella foto sia stata scattata diversi mesi fa quando, lei e i suoi fratelli hanno conquistato il traguardo del doppio cognome appunto. “Noi il doppio cognome lo prendemmo già lo scorso anno e ne siamo molto fieri”, ha scritto la ragazza che all’anagrafe ha anche secondo, terzo e quarto nome. “Così oggi ho sia il doppio cognome che il ‘multinome’. Beatrice Maria Adelaide Marzia Vio Grandis. Ora voglio vedervi a scriverlo sul codice fiscale”, ha commentato nella didascalia dello scatto la giovane.

Di seguito il post di Bebe Vio su Instagram:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG