La Regina Elisabetta si appresta a festeggiare il Giubileo di platino, la festa per i 70 anni del regno ma la sua salute preoccupa.

Ci sarebbe grande apprensione per le condizioni di salute della Regina Elisabetta in vista del Giubileo di platino, ovvero i festeggiamenti per i 70 anni del regno. Alcune indiscrezioni darebbero la donna a rischio per l’evento in quanto ancora non al “top della forma”.

“Potrebbe non farcela”: le indiscrezioni sulla Regina Elisabetta

regina elisabetta

Si sa, quando si parla della Regina Elisabetta è bene non sbilanciarsi troppo vista la forza immensa dimostrata in questi tanti anni di regno. Eppure, in vista del Giubileo di platino e dei grandi festeggiamenti per l’occasione, gli esperti sembrano ipotizzare uno scenario da brividi. I tabloid britannici, ripresi poi da tantissimi altri media, spiegano come ci sia del pessimismo sul fatto che la regina Elisabetta possa prendere parte alla festa per i 70 anni del regno.

Non si parla in maniera esplicita di paura della morte della sovrana, ma si fa riferimento ad alcuni acciacchi recenti dovuti anche al coronavirus, contratto nelle scorse settimane. La stessa Queen non aveva nascosto di aver avuto difficoltà a riprendersi dopo aver contratto il Covid.

Una fonte anonima avrebbe dichiarato al Mail che “non è affatto certa la presenza della Regina al Giubileo”.

Insomma, la situazione non sembra essere delle migliori. Va anche sottolineato come per la sovrana, da poco 96enne, oltre ad aver fatto i conti col Covid, in precedenza si era vissuta una situazione personale molto particolare con la perdita del consorte Filippo oltre alle problematiche e agli “scandali” che sono stati contenuti legati all’addio di Harry e Meghan Markle.

Non resta che attendere ancora qualche tempo per capire cosa realmente accadrà e se questi timori che stanno colpendo sudditi e non, siano effettivamente fondati o meno.

Di seguito alcuni scatti del giorno del compleanno della Queen pubblicati sul profilo ufficiale Instagram della Famiglia Reale:

Riproduzione riservata © 2022 - DG