Intervista a 360° per Ligabue: storie di vita vissuta, tra tragedie, pericoli e la musica con tanto di rivalità con Vasco Rossi.

Luciano Ligabue a tuttotondo in una bellissima intervista al Corriere della Sera. Il noto cantante si è soffermato su diversi aspetti anche inediti della sua vita. Dalle volte in cui ha rischiato di morire, a quando ha tenuto in braccio il suo figlioletto morto appena nato. Poi la musica, sua compagna di vita e protagonista anche di rivalità come quella presunta con Vasco Rossi.

Ligabue e il rapporto con la morte

Ligabue

Parole davvero importanti quelle rilasciate da Ligabue a proposito del suo rapporto con la vita e anche con la morte. Particolari alcuni passaggi su i rischi corsi da giovane e alcune esperienza molto tristi vissute poi da più grande.

“Ho rischiato di morire ad un anno e mezzo di peritonite. Se ne accorse un medico che era per caso nella farmacia dove mia mamma mi aveva portato. Ma l’unico ricordo è la cicatrice. Mi ricordo invece quando a cinque anni rischiai di morire per un’operazione sbagliata alle tonsille…”. In quel caso fu sua madre a capire che qualcosa non andava: “La Rina aveva preteso di passare la notte con me in ospedale. Mi scossero, e vomitai tutto il sangue che stavo ingurgitando. Emorragia. Mancava il plasma del mio gruppo, me lo donò una suora. Forse il senso di colpa viene anche da lì, dal sangue della suora…”.

Tra i tanti argomenti affrontati, anche quello più doloroso con la perdita di un figlio, il secondo dopo Linda. Su questo argomento, Ligabue ha parlato con dolcezza e grande sofferenza di quegli attimi post parto: “Ce lo fecero vedere. Me lo ritrovai in mano: un affarino di un chilo. Aveva i tratti della mamma. La voce di bambina della Barbara (sua moglie ndr) disse: ‘è perfetto’. L’ho fatto seppellire in un cimitero che ha un angolo chiamato degli angeli. All’inizio la Barbara ci andava tutti i giorni. Si sentiva come se il suo corpo fosse diventato marcio, incapace di dare la vita… Un pensiero ingiusto, ma il suo “sentire” la faceva stare così. Solo chi ci è passato lo capisce”.

La rivalità con Vasco Rossi

Un passaggio interessante anche per chiarire, una volta per tutte, la presunta rivalità con Vasco Rossi: “E’ una storia da cui mi è venuta una grande sofferenza”, ha spiegato Liga. “Ma nulla e nessuno riusciranno a farmi diventare antipatico Vasco Rossi. L’ho sempre rispettato, e lo rispetterò sempre”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG