Chiara Ferragni e il marito Fedez saranno presenti al Met Gala 2022, che si svolgerà a New York. L’imprenditrice digitale e il marito rapper saranno, dunque, impegnati in questo evento importante, anche se alla donna mancano già i suoi due angioletti.

Chiara Ferragni al Met Gala: triste perché lontana dai figli

Parteciperanno insieme al Met Gala, Chiara Ferragni e Fedez. Si tratta di un evento importante, visto che si riuniranno top model e star di diversi settori. Il post su Instagram:

Anche se è un’occasione meravigliosa a cui prendere parte, all’imprenditrice digitale mancano i suoi figli, dai quali, per l’appunto è lontana per motivi di lavoro: “Ogni volta che parto per lavoro e soprattutto quando devo stare a lungo lontano dai miei figli mi sento così fortunata e allo stesso tempo così a pezzi“.

Chiara Ferragni

L’imprenditrice digitale si sente fortunata

Chiara ammette di essere “Fortunata perché mi sono costruita il lavoro dei miei sogni, sono l’amministratore delegato delle mie aziende e questa è una rarità in un mondo pieno di uomini ai posti di potere”.

Ma la tristezza nello stare lontana dai figli è palpabile: “Allo stesso tempo, essere lontana da loro, fisicamente a distanza, mi spezza il cuore. Mi manca il loro odore, il loro tocco, i loro abbracci. Sono così fortunata a essere la loro mamma e spero che crescendo potranno sentirsi fieri di quello che sto costruendo per il loro futuro“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG