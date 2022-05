La conduttrice è stata protagonista di una divertentissima gaffe, durante la puntata dell’Isola dei Famosi che ha strappato un sorriso a tutti.

Ilary Blasi ha fatto una gaffe che ha creato un momento molto divertente in studio e anche al pubblico da casa. Nel parlare la conduttrice ha scambiato una parola con un’altra e immediatamente Nicola Savino è accorso in suo aiuto facendo ilarità sul momento. Non sono mancate risate sia fuori che dentro lo studio.

Cosa ha detto Ilary Blasi durante la diretta

“Nulla ti scuregg…” invece di “nulla ti scoraggia“, la conduttrice ha scambiato le due parole e in un attimo era in preda alle risate, senza riuscire a proseguire. Un momento davvero colmo di risate, incentivato da Nicola Savino che, come maestro di comicità, è riuscito a rendere la situazione ancora più divertente. L’opinionista ha infatti raggiunto la Blasi e dichiara: “Succede a tutti, poi ci si riprende” e poi finge di chiamare Simona Ventura e le chiede: “Devi venire, che lei ha detto scoreggia“. A questo punto il blocco diventa generale e scoppiano incredibili risate tra gli opinionisti. Per qualche minuto non sono riusciti a proseguire ma poi tutto è filato liscio e la conduttrice ha ripreso le redini della trasmissione.

Si può facilmente intuire che il momento della gaffe è diventato virale su Twitter ed è stato fatto circolare in continuazione. Nel corso della puntata invece, ad essere meno divertita è Ilona che è stata eliminata dal reality. Ecco il video:

