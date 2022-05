Evento amato da celebrity e amanti della moda, del bello e dello stravagante, ecco come ci incanterà il dress code del Met Gala 2022.

Mai come quest’anno noi italiani ci sentiremo un po’ più vicini al Met Gala 2022, perché a sorpresa proprio ieri Chiara Ferragni ha annunciato che lei e Fedez sfileranno sul red carpet più stravagante di sempre, vestiti da Donatella Versace. E pensando allo stile Versace e al dress code di quest’anno dell’evento, ci sarà da aspettarsi degli outfit per i Ferragnez davvero particolari e molto probabilmente in oro scintillante: il Met di quest’anno infatti è all’insegna di look scintillanti e luminosi, secondo il Gilded Glamour, con particolare attenzione al White Tie sopratutto per gli uomini. Cosa vuol dire? Ecco cosa dovranno indossare gli invitati per rispettare il tema della serata.

Met Gala 2022: il dress code in Gilded Glamour, cosa significa

Il Met Gala ritorna alla sua data di sempre il 2 Maggio, pronto a presentarci in passerella outfit stravaganti che a volte per puro gusto estetico, altre volte celando messaggi politici e sociali, sono un vero e proprio spettacolo attraverso il quale è possibile leggere sentimenti e tendenze nel nostro presente non solo in termini fashion ma anche di attualità. L’aria da post-pandemia quest’anno viene interpretata dalla scelta di uno stile sontuoso, sofisticato e che guarda al passato.

E la scelta del Gilded Glamour celebra proprio questo ritorno alla vita e il desiderio di una rinascita, in riferimento ad un’età dell’oro durante la quale gli Stati Uniti registrarono una forte crescita economica, un periodo orientativamente dal 1870 al 1900 che rappresentava un vero e proprio splendore. Sinonimo di questa floridezza i look, scintillanti, impreziositi di oro e metalli preziosi, composti per lo più da guanti lunghi e corsetti. Non mancheranno quindi look dal sapore nostalgico, ma sappiamo bene quanto al Met gli stilisti si divertano a rendere contemporanei e futuristici gli stili del passato. Prepariamoci quindi anche alla possibilità di vedere in scena corsetti rigidi oro in stile Schiaparelli e tanti completi black and white, soprattutto maschili, che si affideranno al dress code del white tie.

Cos’è il white tie e perché questo dress delinea un preciso look maschile

Gli uomini dovranno essere più attenti delle donne nell’abito Met che andranno ad indossare, perché oltre al Gilded Glamour, che contestualizza il mood degli abiti, il white tie – che vuol dire “cravatta bianca” è l’ulteriore indicazione fornita per il dress code dell’edizione 2022, che se per le donne non indica un outfit preciso per gli uomini decisamente sì ed uno stile che fu già tema nel 2014.

Giacca a code di rondine, pantaloni neri, camicia con colletto ad ala, panciotto e papillon bianch: questa la mise da sera con le opportune variazioni su tema a seconda del designer, che caratterizzerà il pubblico maschile del Met Gala. Un completo che nel corso del tempo ha visto tante rivisitazioni, dalla più sofisticata e dalla più pratica e che questa sera vedremo in una chiave fashion particolarmente multiforme per stupire e incantare.

