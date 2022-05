Tanti gli sconti online di cui approfittare per la festa della mamma, per sorprenderla con outfit e accessori di tendenza.

Non basterà un giorno per ringraziare e ricordarle quanto è speciale, ma la festa della mamma può essere un’occasione per sorprenderla con un regalo che faccia sentire la nostra mamma importante. Il suo profumo preferito, un abito, una maglia, una camicetta o un bijoux che sogna da tempo per rinnovare il suo look, sono tante le idee che possono permetterci di realizzare un regalo speciale approfittando anche di qualche promozione online. Perché se è vero che conta il pensiero, vederla sorridere scartando qualcosa che sognava da tempo, è un’emozione che la renderà ancora più felice.

Regali festa della mamma 2022: profumi e make up in promozione su Sephora.it

Quante volte le abbiamo sentito parlare del suo profumo preferito o di quel rossetto che avrebbe voluto acquistare da tempo? Chanel, Narciso Rodriguez, Yves Saint Laurent o Gucci, sono tante le fragranze che possiamo trovare su sito Sephora con uno sconto che va dal 20% al 25%, anche in speciali confezioni con all’interno un profumo da borsetta o una crema corpo della stessa fragranza.

Oltre ai profumi possiamo trovare sconti anche sul make up fino al 20%, occasione perfetta per regalare alla mamma un rossetto all’ultimo grido come l’ultimo Dior Addict, oppure le nuovissime tinte labbra di Gucci, dai colori delicatissimi e primaverili. E per realizzare un total beauty look potremmo abbinarle una delle speciali palette nude pastello Huda, disponibili solo da Sephora.

Swarovski, Pandora: gioielli scintillanti e di tendenza

Un ciondolo a forma di cuore per portarti sempre con lei e per impreziosire il suo look: se la mamma ama bijoux deliziosi, essenziali e personalizzati, la collezione Pandora allora non potrà che renderla felice. Per l’occasione il brand ha rinnovato anche il design dei bracciali da personalizzare con i ciondoli a tema oppure scelti da te pensando alle passioni della tua mamma. Ama i personaggi Disney? Si innamorerà dei nuovissimi charm a tema.

Se invece il suo stile è sempre scintillante e a caccia sempre delle ultime tendenze, allora un gioiello della nuova collezione Swarovski potrebbe arricchire la sua collezione: tante le proposte presenti anche nell’outlet del sito, luminosi e pop invece i nuovi bijoux dalle grandi pietre preziose, perfette per impreziosire look sofisticati e minimal.

Mamma sportiva o elegante? Le idee outfit da regalare per conquistarla

Un abito per il prossimo anniversario da festeggiare con papà oppure per una serata speciale, se la tua mamma è una fashion addicted sorprendila regalandole un abito versatile e trendy, come uno slip dress effetto seta, un outfit semplice e senza tempo che si può indossare davvero a tutte le età. Tanti i modelli long e in satin proposti da Zara.

Se la tua mamma è sporty chic e amanti di outfit comodi e sportivi, Calzedonia è la risposta che cercavi: la nuova collezione di leggings lucidi dai colori super trendy e vivaci che spaziano dal blu al verde acqua, perfetti per fare sport o per dare a qualsiasi look un effetto sporty chic colorato.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG