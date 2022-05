Prima o poi ci cascheremo tutte, e compreremo un paio di Crocs che rivedute e corrette conquistano le tendenze moda di quest’anno.

Non ci libereremo neppure quest’anno delle Crocs: se l’anno scorso a riportarle in auge era stato Balenciaga con il suo modello dal design futuristico che donava a queste scarpe comode per vocazione un tacco sottile, adesso è la passione delle celebrity sui social e sicuramente anche la loro forma rinnovata a rendere queste ciabatte un must have delle calzature estive da vacanza e non solo. E da quando nacquero come scarpe comode e utili, di strada le Crocs ne hanno fatta davvero tanta diventando un modello pop che piace tanto anche alla Gen Z.

Crocs: da ciabatte utility da lavoro a calzatura pop sulle spiagge e poi sui social

Le Crocs sono state presentate per la prima volta in assoluto nel 2022 in occasione di una fiera navale, ad opera di Lyndon Hanson, Scott Seamans e George Boedecker che ne avevano realizzati 200 modelli che fecero letteralmente impazzire chi lavorava sulle navi per la loro praticità e comodità. In poco tempo questi zoccoli di plastica leggera che garantiscono benefici podologici divennero le più amate e ricercate da cuochi, infermieri e tutti coloro che svolgevano lavori per i quali era richiesta una calzatura comoda.

Nel 2006 però tutto cambia: la Crocs, società fondata dai tre inventori, acquista la Foam Creations e il brevetto proprietario della resina schiumosa, la croslite, che caratterizza queste calzature. Nascono tantissimi modelli in tinta unita o in combinazione differente di colori, ed è l’anno in cui vediamo queste calzature popolare le spiagge, conquistando bambini e adulti. Oggi la Crocs mania dopo vent’anni sembra essere tornata, partendo proprio dai social dove sempre più celebrity hanno iniziato a sfoggiare questa calzatura che nel corso del tempo si è ripensata anche in nuove versioni, come i modelli con applicazioni cutie o preziose. Un’estetica quindi più accattivante e meno “brutta”.

Tendenze moda 2022, le Crocs sono più cool e piacciono alle celebrity

In effetti se oggi digitiamo la parola “Crocs” su Google i modelli che appaiono sono decisamente più cool rispetto a quelli semplici in modello sabot ad effetto groviera: in tie-dye, multicolor, con plateau e zeppa, cavalcando la tendenze 90’s delle scarpe di questa primavera/estate 2022, iniziano a piacere molto di più. E sono proprio questi modelli speciali a conquistare l’attenzione di star come Justin Bieber che ha osato indossarle in versione borchiata e alta con uno smoking dal taglio streetwear.

Ma non è il solo: sui social Chiara Ferragni non ha mai nascosto la sua passione per le Crocs, così come anche il rapper Bud Bunny, il batterista Questlove e Jared Leto. Chi ha pensato di inventarne una e di lanciarla sul mercato è stato Post Malone, che nel colore dell’anno, il fucsia, ha già registrato un importante sold out.

Persino personalità come Michelle Obama e George Bush sono amanti delle Crocs, diventate nel corso del tempo una calzatura molto amata alla Casa Bianca. Insomma, se quest’anno avete deciso di cedere e cercare anche voi la vostra Crocs dei sogni siete assolutamente in tendenza.

Riproduzione riservata © 2022 - DG