Scambio di battute importanti a ‘Oggi è un altro giorno’ tra Sonia Bruganelli e Laura Freddi, prima ex rivali in amore e ora amiche.

Ospite di ‘Oggi è un altro giorno’, trasmissione condotta da Serena Bortone, Sonia Bruganelli torna a parlare del rapporto con suo marito Paolo Bonolis, ma anche del suo essere madre e della storica rivalità che c’era in passato con Laura Freddi, ex del presentatore prima dell’inizio del loro rapporto e matrimonio. La nota opinionista si è lasciata andare a dichiarazioni davvero importanti.

Sonia Bruganelli su Laura Freddi e Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli

Prima una sorta di rivalità, ora stima e rispetto. Sonia Bruganelli ha parlato del suo rapporto con Laura Freddi. Le due donne, entrambe ospiti di ‘Oggi è un altro giorno’, si sono scambiate alcune parole d’affetto parlando della situazione che le ha accomunate per un certo periodo: i sentimenti per Paolo Bonolis. La Freddi, infatti, era stata fidanzata con il famoso conduttore anni fa, prima che nella vita dell’uomo entrasse appunto la Bruganelli con cui, poi, ha creato una famiglia.

“Pensa che secondo me. Guardate sto per dire una cosa…”, ha detto la Bruganelli. “Secondo me, qui lo dico e qui non lo nego, lei (Laura Freddi ndr) era la donna per lui, proprio la sua anima gemella (di Bonolis ndr). Lei ora è sposata felicemente. Lui ha questo spirito… Lei era giovane, era una fr***a pazzesca. Una bella ragazza. Io l’ho odiata per un sacco di tempo, poi l’ho conosciuta ed era un gattino”.

Di seguito il post Twitter di ‘Oggi è un altro giorno’ con le lo scambio di battute tra le due donne:

Riproduzione riservata © 2022 - DG