La seconda stagione è terminata ma su Rai 1 arriva The Voice Senior 3: ecco quando torna il talent show musicale.

Con la puntata di venerdì 21 dicembre, che è stata seguita da oltre 3 milioni e 800 mila spettatori, si è conclusa la seconda edizione di The Voice Senior. Il talent show di Antonella Clerici tornerà, è infatti già stata previsto The Voice Senior 3: non poteva essere altrimenti visto il buon successo avuto anche dalla seconda edizione che ha avuto uno share medio di circa il 19%. Resta però da capire quando sarà possibile vedere in TV The Voice Senior 3.

The Voice Senior 3: quando esce in TV

Sia la prima che la seconda edizione di The Voice Senior sono andate in onda in autunno (la seconda edizione si è poi prolungata fino all’inverno), ma non è detto che The Voice Senior 3 possa andare in onda nella stessa collocazione temporale. Per quale motivo? Perché a novembre del 2022 inizierà il Mondiale in Qatar che verrà trasmesso (anche) dalla Rai.

Antonella Clerici

Non tutte le partite del Mondiale in Qatar 2022 andranno in onda su Rai 1 ma di certo la Coppa del Mondo costringerà la Rai a fare dei cambiamenti nei propri palinsesti. Bisognerà quindi ancora aspettare per capire quando The Voice Senior 3 arriverà sugli schermi televisivi.

The Voice Senior 3: i giudici

E chi saranno i giudici di The Voice Senior 3? Sia nella prima che nella seconda edizione, entrambe condotte da Antonella Clerici, abbiamo visto sulle poltrone dei giudici Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. Nella prima edizione c’eran anche Al Bano e Jasmine Carrisi, nella seconda stagione sono invece stati sostituiti da Orietta Berti.

Saranno sempre Clementino, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Orietta Berti i giudici di The Voice Senior 3? Al momento non ci sono ancora informazioni a riguardo. Anche per sapere i nomi dei giudici bisognerà quindi attendere.

