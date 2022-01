Tratto dai fumetti della Marvel, arriva al cinema Morbius: dalla trama al cast, tutto quello che c’è da sapere sul film.

I film tratti dai fumetti dei supereroi continuano a mietere successi su successi ai botteghini di tutto il mondo. Tra quelli in uscita nel 2022 c’è anche Morbius, film tratto dai fumetti della Marvel ma che non fa parte del Marvel Cinematic Universe ma è il terzo film del Sony’s Spider-Man Universe dopo Venom e Venom – La furia di Carnage (quest’ultimo film è in realtà entrato a far parte dell’universo parallelo del MCU). A proposito di Morbius, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere si questo film.

Morbius: il cast e la trama del film

Il Morbius della Marvel di può definire un anti-eroe, tanto che il personaggio è nato come nemico dei supereroi (Morbius e Spiderman sono spesso in contrapposizione). Il protagonista del film è Michael Morbius, un biochimico che soffre di una rarissima malattia del sangue per cui non sembra esserci una cura. L’uomo, nel tentativo di trovare una cura per la sua malattia, viene infettato da una forma di vampirismo e assume capacità soprannaturali ma anche l’aspetto di un vampiro.

Jared Leto

A interpretare il ruolo del protagonista è Jared Leto, nel cast del film sono poi presenti anche Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Tyrese Gibson e Michael Keaton, che torna a vestire i panni dell’Avvoltoio che aveva già interpretato in Spider-Man: Homecoming.

Morbius quando esce al cinema?

Ma al cinema quando sarà possibile vedere Morbius? L’uscita del film era stata inizialmente prevista per il 31 luglio del 2020 ma, a causa della pandemia di Covid è stata posticipata, così come è successo a molti altri film. Dopo una serie di altri slittamenti, prima al 19 marzo 2021, poi all’8 ottobre 2021 si è finalmente deciso che Morbius nel 2022 sarebbe dovuto arrivare nella sale. Alla fine la data scelta per il debutto del film è l’1 aprile 2022.

