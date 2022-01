Nell’amata e apprezzatissima serie italiana, farà il suo esordio anche Virginia la figlia che il tenore ha avuto con Veronica Berti.

Ha solo 10 anni ma sa già cantare, suonare il pianoforte e recitare. La figlia di Andre Bocelli è già una piccola aspirante star e reciterà anche in DOC 2 nel ruolo di Gaia. Virginia farà il suo esordio nella serie che sta spopolando in queste settimane, interpretando una bambina che è la figlia della protagonista nella puntata.

Virginia, la figlia di Andrea Bocelli è già un piccolo talento

Come riporta Vanity Fair: “Canta da quando era piccola, suona il pianoforte, pratica ginnastica ritmica e ama recitare, dote che ha avuto modo di tirare fuori anche nel video di Ave Maria di papà Andrea, girato all’interno del Santuario di Loreto. Quello in DOC – Nelle tue mani è il suo debutto in televisione dopo aver conquistato tutti, nel 2021, grazie a un duetto con il padre sulle note di Hallelujah, brano cantato nel corso del concerto-evento del tenore Believe in Christmas, trasmesso in streaming in tutto il mondo.“

Il video in cui canta Virginia è diventato virale, trasmettendo già la sua enorme predisposizione all’arte. La piccola potrebbe essere una promessa del cinema italiano.

