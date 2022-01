Giovedì 10 febbraio torna Doc 2: ecco le anticipazioni della quarta puntata della fiction di Rai 1 con protagonista Luca Argentero.

Giovedì 27 gennaio 2022 su Rai 1 sono andati in onda i due episodi della terza puntata di Doc 2, per vedere la quarta bisognerà però aspettare più di una settimana: giovedì 3 febbraio, infatti, la fiction con protagonista Luca Argentero lascerà il posto in prima serata alla terza serata del Festival di Sanremo 2022. La serie TV tornerà poi la settimana successiva, giovedì 10 febbraio, con la quarta puntata. Ecco cosa ci dobbiamo aspettare dai prossimi due episodi di Doc 2 intitolati rispettivamente Fare una scelta e Cane blu.

Doc 2: anticipazioni della puntata 4

Per il dottor Andrea Fanti il clima all’interno dell’ospedale inizia a farsi sempre più pesante, il protagonista (interpretato da Luca Argentero) ha sempre più nemici e si scopre che il vero intento dei test di Caruso è proprio quello di mettere il dottor Fanti.

Luca Argentero

Nel frattempo il dottor Andrea Fanti seguirà il caso di una sua ex specializzanda, Silvia. E proprio questo caso porterà a galla il passato di Enrico. A proposito di segreti, Cecilia inizierà a scoprire il segreto della squadra e Giulia inizierà ad aprirsi con Damiano parlando del suo passato.

Il secondo episodio di Doc 2 in onda giovedì 10 febbraio ha come titolo Cane blu. Chi segue questa fiction ha sentito più volte i protagonisti pronunciare questa espressione, specialmente quando i medici si ritrovano di fronte a delle difficoltà.

Oltre a essere spiegato il significato di questa espressione, la puntata renderà omaggio a tutti i medici che in questi anni hanno lottato negli ospedali contro il Covid. L’episodio permetterà poi di scoprire cosa è successo a Lorenzo Lazzarini, a Gabriel e a tutta la squadra del dottor Fanti: sarà una episodio caratterizzato da varie rivelazioni.

