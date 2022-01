Nel 2022 arriva su Disney + Star Wars The Bad Batch 2: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla serie TV.

Il 4 maggio 2021 su Disney + ha debuttato Star Wars The Bad Batch con il primo dei sedici episodi della prima stagione (ogni settimane ne è stato rilasciato uno). La serie TV ha avuto un ottimo successo ed è stata molto apprezzati dai tanti fan dell’universo di Star Wars, tanto che la Disney non ha esito ad annunciare l’uscita di Star Wars The Bad Batch 2. Quando usciranno i nuovi episodi? Che cosa ci dovremmo aspettare? A tutte queste domande risponderemo in questo articolo.

Star Wars The Bad Batch 2, la serie TV: uscita

Quando sarà possibile vedere su Disney + gli episodi di Star Wars The Bad Batch 2? La serie TV nel 2022 tornerà sulla piattaforma streaming. Una bella notizia per i fan che non dovranno attendere molto per vedere le nuove puntate.

Spada laser Star Wars

E’ stata la stessa Disney +, al momento dell’annuncio della seconda stagione, a rivelare anche la data di uscita con un messaggio pubblicato sulle proprie pagine social: “The Bad Batch tornerà con una seconda stagione nel 2022. Preparati per il finale in due parti della prima stagione a partire da domani, solo su Disney Plus”.

Star Wars The Bad Batch 2, la serie TV: le anticipazioni

Non si conoscono però ancora molti dettagli sulla storia raccontata in Star Wars The Bad Batch 2. La serie TV, la trama della serie TV per meglio dire, è rimasta finora segreta.

Stando però alle prime indiscrezioni che hanno iniziato a circolare, nel corso dei vari episodi potrebbe esserci il gradito ritorno di Ahsoka (che avrà una serie TV a lei dedicata sempre su Disney + e sarà interpretata da Rosario Dawson).

La Clone Force nella seconda stagione dovrà poi decidere da che parte stare: se con l’Impero o se invece con la Ribellione e sembra molto più probabile questa seconda scelta. Non resta che attendere l’uscita di Star Wars The Bad Batch 2. La serie TV su Disney + saprà certamente conquistare il suo pubblico.

