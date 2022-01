Ospiti del mondo dello spettacolo ed ex concorrenti e professoresse: ecco lo speciale L’Eredità su Sanremo in onda il 28 gennaio su Rai 1.

Una puntata speciale di L’Eredità, il fortunato programma di Flavio Insinna che occupa la fascia preserale di Rai 1. Solo che stavolta, oltre al consueto appuntamento prima del telegiornale, il programma raddoppierà, andando in onda in prime time venerdì 28 gennaio. Sarà una puntata diversa dal solito, che si sconterà col GF Vip in onda su Canale 5, andando ad occupare il posto lasciato vuoto da The Voice Senior, che si è concluso la scorsa settimana. Ecco gli ospiti e quello che accadrà nella puntata dedicata al Festival di Sanremo: le domande dei vari giochi ruoteranno infatti sulla storica manifestazione dell’Ariston.

L’Eredità, lo speciale in prima serata: gli ospiti

Secondo quanto emerge da Tv Blog, sarà l’occasione per tanti volti noti di Rai 1 di ritrovarsi insieme. Ecco perché si parla di Mara Venier, la signora della domenica della rete ammiraglia, di Milly Carlucci. che tornerà con Il Cantante Mascherato, di Nino Frassica. E poi tra gli ospiti anche Gigi D’Alessio, Alberto Angela. Conduttori e personaggi del mondo dello spettacolo ma anche campioni storici del gioco di Rai 1.

L’Eredità, Massimo Cannoletta torna in studio

Ci sarà a quanto pare anche Massimo Cannoletta, amatissimo concorrente che di puntata in puntata ha conquistato sia Flavio Insinna che il pubblico a casa. In totale 51 le puntate in cui è stato protagonista prima di ritirarsi. Massimo è rimasto in tv, dato che Serena Bortone a Oggi è un altro giorno gli ha affidato uno spazio fisso (un momento culturale), inserendo Massimo nei suoi “Affetti stabili” presenti ogni giorno in quel salotto. Campioni ed ex professoresse: si parla tra le altre anche di Roberta Morise, Elena Ossola e Angela Tuccia, tra quelle che saranno presenti.

