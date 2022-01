Luca Zingaretti sarà un direttore di carcere, Alessandro Borghi tornerà a vestire i panni del broker: le serie più attese di Sky

Come sempre, di mese in mese, Sky arricchisce la sua offerta con nuovi titoli. Lo stesso accadrà anche in questo 2022, quando arriveranno serie tv nuove di zecca o seconde stagioni molto attese. Ed è il caso di quanto vivremo con le novità delle prossime settimane. Per esempio con la serie tv con protagonista Luca Zingaretti, attesa per marzo, o con Diavoli 2, con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, della quale aspettiamo solo la data ufficiale. Ma vediamo con ordine i titoli più importanti di questo anno e la data di uscita su Sky.

Hotel Portofino: la serie tv ambientata negli anni del Fascismo

C’è attesa per Christian, in arrivo su Sky Atlantic su Now: si tratta di una serie composta da 6 episodi, in attivo dal 28 gennaio 2022, con protagonista un personaggio a cui darà il volto Edoardo Pesce, un criminale che scoprirà avere degli strani poteri. A febbraio, dal 18, sempre su Sky Atlantic L’indice della paura, con Josh Hartnett – uno dei suoi film più famosi è Pearl Harbor – nei panni di uno scienziato che con una invenzione inaspettata rischia di fare una fortuna. O almeno è quello che lui e il socio sperano: potrebbe non andare così.

Sempre a febbraio, ma dal 28, ecco Hotel Portofino, un giallo che ci proietterà negli anni ’20, in una Italia in cui Mussolini sta per fare la sua ascesa. Nel cast Natascha McElhone, il cui personaggio si trasferisce in Italia per aprire un hotel a Portofino. Nella serie anche Daniele Pecci, Lorenzo Richelmy e Rocco Fasano.

Il Re con Luca Zingaretti: da marzo su Sky

ALESSANDRO BORGHI

A marzo il Commissario Montalbano della tv cambia canale e personaggio. Su Sky ecco gli otto episodi di Il Re, in cui Luca Zingaretti sarà il direttore di un carcere in cui l’unica legge che vale è la sua, come se fosse, appunto, un re, un sovrano di quella struttura. Stesso mese di debutto per The Gilded Age: molti l’hanno accostata a Downton Abbey, considerato che il creatore è lo stesso della fortunatissima serie tv ambientata in Inghilterra. Stavolta siamo in America, a New York, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. La serie in costume avrà come protagonista la figlia di Meryl Streep, Louisa Jacobson, nel ruolo della protagonista.

Diavoli 2 torna su Sky

Non c’è invece ancora una data per Diavoli 2, che vedremo nel 2022 dopo due anni di attesa. La serie con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey era stata trasmessa con la sua prima stagione nell’aprile del 2020. Ritroveremo il personaggio di Massimo e quello di Dominic ma ai tempi della pandemia.











