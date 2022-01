Girava voce che la puntata di Amici 21 di domenica 30 gennaio fosse a rischio, infatti è proprio così. Il programma salta.

Allerta Covid nella scuola di Amici 21. Alcuni ballerini professionisti sono risultati positivi al virus, per cui la puntata che doveva andare in onda domenica 30 gennaio salterà.

La puntata di Amici 21, infatti, doveva essere registrata il 26 gennaio, ma l’appuntamento è stato rimandato a data da destinarsi. Una cosa che al momento non era mai successa, nonostante la pandemia, Maria De Filippi non aveva mai fermato il suo programma. Ora, invece, il protocollo per il contenimento del contagio impone lo stop alla produzione.

Al momento, sembra che la situazione nella casetta dove vivono i concorrenti di Amici sia tranquilla. Secondo le indiscrezioni riportate da Dagospia, infatti, sembra che i ragazzi siano tutti negativi al momento.

Domenica, pare, verrà mandato in onda uno speciale montato del programma, probabilmente con le migliori esibizioni e i best moments di quest’anno.

