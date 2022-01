Ecco le prime indiscrezioni trapelate da Verissimo, sugli ospiti di questa settimana: Melissa Satta e Valentina Dallari parleranno ai microfoni di Silvia Toffanin.

Verissimo torna su Canale 5, con un nuovo doppio-appuntamento, condotto da Silvia Toffanin. Anche in queste puntate ci saranno diverse personalità del mondo dell spettacolo, volti noti che parleranno di sé a 360 gradi. Confermate al momento ci sono Melissa Satta e Valentina Dallari che parleranno a cuore aperto negli studi.

Melissa Satta e Valentina Dallari: ospiti di Verissimo

La prima ad entrare in studio, sarà la bella Melissa Satta. La modella parlerà della sua carriera, dagli esordi con Mio fratello è pakistano condotto da Teo Mammucari al successo. Non mancherà di confidare a Silvia Toffanin le sue storie travagliate e l’amore finalmente ritrovato con l’imprenditore Mattia Rivetti.

In studio sarà presente anche Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e Donne. Influencer e deejay, la bella Dallari ha avuto dei problemi di anoressia che ha affrontato negli anni. Lei stessa è diventata un’icona della lotta contro i problemi alimentari. In un bellissimo post su Instagram scrive: “Mi piace pensare che un giorno sparirai, che un giorno te ne andrai nello stesso modo in cui sei arrivata. Strisciando. Sei passata da sotto la porta, lentamente, senza che io potessi accorgermene. Ti sei incollata ai miei piedi, salendo sempre di più. Ti sei avvinghiata alla mia pelle, mi sei entrata dentro per accompagnare ogni mio respiro e ogni mio battito. Sei diventata parte di me”. Ecco il post Verissimo:

