In un lungo post su Instagram, l’ex concorrente del Grande Fratello racconta i dolori del parto ma anche la gioia della maternità nei suoi primi istanti.

Mary Falconieri è diventata mamma per la prima volta. La piccola Giulia è nata, frutto dell’amore dell’ex gieffina per Giuseppe Matteo Schiavello. Sui social la bella Mary ha voluto condividere tutti i momenti della maternità, dal dolore del parto alla gioia di tenere in braccio la sua bambina per la prima volta.

Il bellissimo post di Mary Falconieri

L’ex gieffina inizia il suo racconto su Instagram: “Sono iniziate le contrazioni alle ore 7 am. […] Alle h 8:30 ho detto a Giuseppe di andare in Pronto Soccorso. Da lì visite, tracciati attese…con le contrazioni che aumentavano di intensità, durata e frequenza di mezz’ora in mezz’ora, l’unico problema che il collo dell’utero risultava “duro” per cui la dilatazione non avveniva. Le ore passavano e io soffrivo sempre di più, speravo che camminare aiutasse la dilatazione e quindi via a girare per i corridoi del Mangiagalli ma nulla”.

Poi, Falconieri parla del parto: “Tanto sforzo e dolore incontrollabile fino ad arrivare alle ore 17:00. Quante urla ad un certo punto e pianti che non ce la facevo più. Non potevamo ancora fare l’epidurale. Verso le 18 qualcosa ha iniziato a muoversi, è iniziato il vero e proprio travaglio e sono stata trasferita in reparto dove il mio ostetrico di fiducia, Fabio, mi ha fatto sentire al sicuro perché si è preso cura di me in tutto e per tutto, minuto dopo minuto, passo dopo passo. L’epidurale poi, mi ha salvato la vita, mi ha fatto tornare a ridere e a rilassarmi dopo ore di forte stress e mi è servita ad essere lucida per affrontare il momento e seguire tutte le indicazioni che mi venivano date”.

Infine conclude con la gioia per la maternità: “La cosa più bella che i miei occhi abbiano mai visto. È stato bellissimo ve lo giuro. Mio marito ha avuto anche la felice idea di riprendere tutto il parto e riguardarlo ora è da brividi. Lo faremo vedere alla piccola Giulia quando crescerà, lo custodirò come la cosa più preziosa che abbiamo“. Ecco il post:

