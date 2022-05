Durante la sua esibizione sulle note di “Be the One”, Dua Lipa ha perso l’equilibrio ed è caduta sul palco del suo concerto a Milano.

La pop star è venuta in Italia per un tour di concerti. Al Mediolanum Forum di Assago però, è successo un piccolo imprevisto. Dua Lipa cade sul palco, durante la sua esibizione ma si rialza subito dopo grazie all’intervento di un ballerino. Ora la cantante sta bene ed è pronta a proseguire i suoi tour.

Il video della caduta di Dua Lipa è virale

Come riporta Novella 2000: “Durante il secondo concerto al Forum infatti Dua Lipa, mentre si esibiva sulle note del brano Be the One, è inciampata ed è così caduta sul palco. Prontamente però la cantante è stata soccorsa da un ballerino, e nel giro di pochissimi secondi si è rialzata, proseguendo la performance come una grande star. Nonostante lo spavento l’artista sta bene, e non sembrerebbero esserci state conseguenze. Nonostante la caduta, i concerti di Dua a Milano sono stati un vero e proprio successo. I fan nel mentre attendono già con ansia la data bolognese, che ci sarà tra pochissime ore, che senza dubbio non deluderà le aspettative.“

She got up in a sec @DUALIPA pic.twitter.com/nJuojeDdwY — Matteo Zorzoli (@teozorzoli) May 26, 2022

Come si può notare del video, la fantastica pop star si è rialzata in un secondo e anche meno. Una reazione davvero tempestiva che dimostra la bravura e la professionalità della cantante. Un episodio che poteva rivelarsi imbarazzante si è invece trasformato in un punto di forza, avallato dagli applausi del pubblico.

