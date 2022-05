La showgirl ha pubblicato una foto con il volto tumefatto sui social, come testimonianza delle violenze subite dal suo fidanzato che ha trovato il coraggio di denunciare.

In occasione di un’intervista su Chi, Francesca De Andrè ha confessato di essere vittima di violenza da parte del suo fidanzato. Ora, la showgirl ha trovato il coraggio di mostrare le ferite sui social, pubblicando la sua prima foto come testimonianza del male subito dall’uomo che amava.

Le dichiarazioni di Francesca De Andrè

Immagini molto forti quelle postate dalla showgirl che testimoniano la violenza subita dal fidanzato. Oltre alla foto, però, Francesca De Andrè ha allegato anche un messaggio: “Questa foto mostra una piccolissima parte di come erano le mie condizioni quel giorno, circa un mese fa… Appena successo ho passato tempo piena di vergogna, mi sentivo persa e questo mi ha impedito di condividerla pubblicamente.”

E ancora: “Adesso però non è più una vergogna ma il mio urlo al mondo: NESSUNO si permetta di addossare colpe a chi è stata VITTIMA di tali violenze. Sapete quanto anche le accuse che fate siano incisive sulla PAURA di non essere creduta e quindi di reagire, denunciare e raccontare la verità uscendo da determinati meccanismi dove si rischia troppo facilmente la vita? Vi invito tutti a farvi un esame di coscienza. Io ho trovato il coraggio, ripeto, nonostante la paura, e non sarete certo voi a togliermelo“.

La showgirl ha trovato il coraggio di denunciare il suo fidanzato dopo aver rischiato quasi di morire a causa delle ripetute percosse.

