A quanto pare sulla Palapa l’amore è nell’aria, la figlia di Eva Henger ha confessato di aver avuto un colpo di fulmine per il fratello di Guendalina e di provare ancora delle emozioni per lui.

Sembra che l‘interesse verso Edoardo Tavassi sia forte per Mercedesz Henger che rivela di aver avuto un colpo di fulmine. Dopo la lite con la sorella che non crede alla figlia di Eva, la bella naufraga ha confessato tutti i suoi sentimenti per il naufrago ma lui è ancora diffidente.

La confessione di Mercedesz Henger su Edoardo

Come riporta Blogtivvu, la Henger confessa l’interesse per Edoardo Tavassi: “Ho avuto un colpo di fulmine con Edoardo. Ma non è che l’ho avuto qui, o meglio non so se si può considerare tale. Perché io lui l’avevo già visto dall’Italia, lo guardavo in televisione. Mi chiedevo se effettivamente anche dal vivo era così divertente e interessante e quando sono arrivata qui ho avuto la prova.“

E ancora: “Mi è piaciuto anche qui e continua a piacermi molto […] Non ho un ideale preciso di uomo, però lui mi piace ancora, nonostante tutto quello che può essere successo.“

Come riporta Gossip.it però, Edoardo non è ancora sicuro di Mercedesz e rimane diffidente: “Io di lei non mi fido. All’inizio mi piaceva e mi piace ancora a dire la verità. Però prima mi fidavo e adesso non più. Da quando ho scoperto che era fidanzata fino a poche settimane prima di entrare qui ho cambiato idea su di lei. Come puoi mandarmi messaggi quando dovevi ancora entrare per dirmi ‘ciao mi piaci’, se ti sei appena mollata? Poi magari mi sbaglio, però non posso scoprirlo qui“.

