Finalmente il 29 maggio, Beatrice Valli e Marco Fantini convoleranno a nozze. I due piccioncini si sono innamorati a Uomini e Donne e da lì non si sono più lasciati. A pochi giorni dal matrimonio cominciano ad emergere due dettagli importanti sull’abito da sposa e il make up.

Non sono molti i dettagli che emergono delle nozze ma solo due fondamentali. A quanto pare, l’abito da nozze che indosserà la Valli sarà disegnato dalla casa di moda Emè sposa. Del trucco, altro aspetto fondamentale, si occuperà il noto make up artist MrDaniel.

Sugli invitati sappiamo molto poco, tranne che sarà sicuramente presente sua sorella Ludovica Valli altro volto noto del dating show. La coppia sta finalmente realizzando un sogno d’amore iniziato nel dating condotto da Maria De Filippi. Marco Fantini ha scelto Beatrice Valli e lo ha fatto tutti i giorni della sua vita fino alle nozze.

La romantica proposta di matrimonio è avvenuta a Parigi, e l’ex corteggiatrice ha scritto: “Non ci credo ancora, sono emozionata, sono felice e allo stesso tempo sono già agitata per il giorno speciale che verrà. (…) Mi hai amata dal primo giorno che mi hai vista e ora mi prometti davanti a questa magnifica Parigi di SPOSARMI. SÌ, voglio essere tua moglie. Per sempre. Ti amo.” Ecco il post:

