In occasione del Salone del Libro di Torino, Roberto Bolle ha fatto delle dichiarazioni sulla guerra tra Russia e Ucraina che non è per nulla piaciuta a Steve La Chance.

Al Salone del Libro di Torino, l’etoile ha dichiarato che non vuole più dare spazio ai ballerini russi nella sua compagnia. Questa forte dichiarazione politica è una presa di posizione contro la guerra tra Russia e Ucraina. La sua decisione però non è stata vista di buon occhio da Steve La Chance che tuona contro il ballerino.

Le dichiarazioni di Bolle e la reazione di La Chance

Roberto Bolle

Come riporta Fan Page, Roberto Bolle al Salone del Libro ha dichiarato: “Non inviterò al mio spettacolo ballerini russi, non hanno colpe ma è giusto dare un segnale politico. È difficile invitare degli artisti russi che non si sono dissociati dal regime, è difficile e non credo sia giusto invitarli in questo momento. Credo sia giusto avere una voce unica”.

Questa decisione netta da parte del ballerino contro la guerra, non è piaciuta a Steve La Chance che prendendo in riferimento le sue parole, dichiara: “In Corea con la cacca creano elettricità! Con gli str***i che ci sono in Italia potremmo illuminare il mondo”. Insomma, il coreografo sembra non aver proprio digerito la presa di posizione da parte del ballerino che vuole dare un segnale molto forte contro l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Al momento sembra che l’etoile non abbia risposto alla provocazione non rilasciando annunci o comunicati. Che Bolle abbia in mente di non rispondere per nulla?

