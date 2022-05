Carmen Di Pietro si è scagliata contro Marco Maccarini, una delle new entry del reality, per aver scelto di dare una bistecca a una naufraga appena arrivata piuttosto che a qualcuno che sta da più tempo.

Gli animi si sono parecchio scaldati sulla Palapa, la fame si fa sentire e questo crea diverse polemiche. Carmen Di Pietro non ha visto di buon occhio il gesto di Marco Maccarini di dare la bistecca a Pamela Petrarolo, piuttosto che a un naufrago che è sull’Isola da molto più tempo.

La discussione tra Carmen e Marco

Marco Maccarini

Come riporta Blogtivvu, Carmen Di Pietro già si era scagliata contro Marco per aver costruito una trappola per mosquitos che ha fatto scottare Pamela. La naufraga dichiara: “Tu pensi di fare le cose buone ma poi si rivelano un disastro. Il modo di Marco non mi piace assolutamente, perché è un rosicone, un buffone. Ha preso questa Isola dei Famosi come un palcoscenico teatrale, dove lui vuole fare vedere che fa delle cose buone, che poi si sono rivelate tutte fasulle.

Si è fatta male Pamela. Sei un bugiardo, non te la faccio passare questa. Da quando sei arrivato qua, stai facendo tutte ca**ate. Fattelo dire perché gli altri non hanno il coraggio di dirlo.” Poi la naufraga si è infuriata dopo che Maccarini ha dato la bistecca a Pamela: “Sei entrato da una settimana, otto giorni. Non ti puoi paragonare a noi che sono due mesi che non mangiamo e non vediamo la carne da tanto tempo.”

Ad essere d’accordo su questo anche Edoardo Tavassi che replica: “Scegliere una che è venuta da sette giorni contro gente che sta qua da due mesi è una ca**ata. Lo sai, no? Dovevi solo scegliere uno che stava qua da due mesi. Questa cosa non ha senso. O mi dici: ‘Mi volevo far perdonare perché le ho carbonizzato le dita’. Ma ti ripeto, stai facendo mangiare una ragazza arrivata da sette giorni contro Lory, Carmen…

Riproduzione riservata © 2022 - DG