L’ex concorrente del Grande Fratello sta aspettando il suo bambino dal suo compagno Luca Teti e scrive una bellissima dedica al suo amore.

Selvaggia Roma aspetta un bambino dal suo compagno Luca Teti; entrambi hanno dato l’annuncio sui rispettivi social. Il loro amore è sbocciato ed è diventato sempre più grande e ora hanno deciso di mettere su famiglia.

La bellissima dedica di Selvaggia Roma al compagno

“Sono grata alla vita per avermi fatto incontrare te. Per la prima volta sono sicura di tutto quello che provo e di quello che ho accanto. Sei l’amore della mia vita. Mi auguro che la vita ci regali tutta la felicità che meritiamo di avere, dopo aver avuto una vita difficile. Sono grata alla vita di avere accanto un papà come te. Sono felice come non mai amore mio di dare alla luce nostro o nostra figlia. Sperando che la vita ci regali questo figlio/a sano e salvo. Sono così felice, così emozionata e così curiosa del futuro che verrà“.

Queste le parole di Selvaggia Roma, che sono state accompagnate anche da un video della prima ecografia che ha reso super felici i neo genitori.

