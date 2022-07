La cantante racconta di aver avuto un forte periodo di stress in seguito al quale è ingrassata, con la terapia è tornata se stessa.

In occasione di un’intervista su Oggi, Noemi parla del suo cambio d’aspetto che tanto ha fatto discutere sui social. La cantante racconta di aver avuto dei problemi di stress e ansia che l’hanno portata ad ingrassare. L’artista rivela di aver chiesto aiuto alla psicoterapia e di aver fatto un percorso difficile per tornare se stessa e nella sua forma fisica.

Le dichiarazioni di Noemi

Noemi

Come riporta Today: “Non sono dimagrita, sono tornata magra, come ero stata sempre. Nel mezzo ero ingrassata a causa di uno stress che non sapevo gestire. Noi musicisti facciamo un lavoro bellissimo, ma è un ambiente in cui ogni singolo è un’ordalia, o vivi o muori. E io con quei chili volevo mettere un’armatura tra me e la possibilità di fallire. “

E ancora: “Ho cambiato equilibri, messo me al centro della mia vita. È stato faticoso, a tratti doloroso, anche per le persone che amo. Ma hanno compreso quello che mi stava accadendo e lo hanno rispettato, anzi incoraggiato. Ma ‘sta roba non si fa da soli. Io ho chiesto aiuto, fatto psicoterapia. Ne faccio ancora, perché nessuna conquista è mai definitiva, e io ho paura di tornare indietro”. “Ma in questo Paese la salute mentale è un tabù. Perché mai se mi rompo una gamba vado dall’ortopedico e se ho un problema nella testa devo vergognarmi di farmi aiutare ad aggiustarlo? Farsi aiutare è un atto di consapevolezza“.

Poi parla dell’amore per il marito Gabriele: “Gabriele è stato il mio più grande sostenitore e si è beccato anche la parte sgradevole. Oggi scommettiamo tutto su noi stessi. Ci siamo dimenticati quanto sia bello essere testimoni della vita di un altro, non solo della tua, quanto sia bello scommettere su un altro. Noi abbiamo deciso di farlo, di scommettere“.

