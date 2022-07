Alessia Marcuzzi si è concessa un tuffo liberatorio (e senza reggiseno) durante le sue vacanze in Sicilia.

“Il primo bagno di mezzanotte”, ha scritto Alessia Marcuzzi nelle sue stories, mostrandosi libera e felice mentre danzava sulle note di On the floor di Jennifer Lopez, durante un bagno di mezzanotte. La conduttrice – che presto approderà in Rai con il programma Boomerissima – sta trascorrendo le sue vacanze in Sicilia, a Pachino, insieme alla sua famiglia.

Alessia Marcuzzi: il bagno di mezzanotte

La Marcuzzi ha regalato ai fan alcuni scorci bollenti della sua silhouette durante un bagno di mezzanotte (il primo della stagione) da lei fatto a Pachino, in provincia di Ragusa. Per l’occasione la conduttrice si è tolta il reggiseno, ma nelle sue stories si è sempre mostrata di spalle (evitando accuratamente di mostrare troppo ai fan).

Per lei si prospetta una nuova avventura in tv: dopo l’addio a Mediaset infatti approderà dal 22 novembre in Rai con un programma da lei ideato, Boomerissima. Lei stessa ha svelato di volere al suo fianco all’interno del programma anche il figlio Tommaso Inzaghi, nato dall’amore per Simone Inzaghi. In tanti tra i suoi fan non vedono l’ora di rivederla al più presto in tv.

