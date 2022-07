Secondo indiscrezioni Francesco Totti ha rinunciato a partire per Formentera, dove era atteso per un torneo di padel.

La valanga di gossip che si è scatenata sul conto di Francesco Totti e Ilary Blasi dopo il loro annuncio d’addio, ha spinto i due a cercare nuovi modi per sfuggire ai paparazzi. Secondo Novella 2000 l’ex Capitano della Roma sarebbe dovuto partire per Formentera nei prossimi giorni (dove era atteso per un torneo di padel con gli amici Bobo Vieri, Cristian Brocchi e Alessandro Matri) ma all’ultimo avrebbe dato forfait proprio per evitare di attirare attenzioni. Sua moglie nel frattempo si trova in Tanzania con i figli e anche lei sembra intenzionata ad attendere che il caos mediatico si sgonfi.

FRANCESCO TOTTI

Francesco Totti rinuncia a Formentera dopo l’addio a Ilary

Il clamore suscitato dall’annuncio d’addio di Francesco Totti e Ilary Blasi non sembra volersi placare e i due stanno cercando – in maniera diversa – di affrontare questo momento particolarmente delicato, stando lontani da occhi indiscreti.

L’ex capitano della Roma – che secondo Chi avrebbe già una nuova liaison con Noemi Bocchi – sarebbe rimasto a Roma, e a quanto pare avrebbe anche rinunciato a partire per Formentera (dove era atteso per un torneo con gli amici). Ilary invece continua le sue vacanza in Tanzania in compagnia dei figli e della sorella Silvia e al momento non è dato sapere quando tornerà in Italia.

