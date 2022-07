Dopo il drammatico incidente Eva Henger è finalmente tornata a camminare e ha voluto ringraziare gli amici vip che le sono stati accanto.

Gli ultimi due mesi sono stati particolarmente difficili per Eva Henger, che ha avuto un drammatico incidente d’auto (in cui hanno perso la vita due persone). Adesso, dopo un lungo periodo di degenza in ospedale, l’ex attrice è tornata a muoversi autonomamente grazie all’uso delle stampelle e starebbe facendo fisioterapia. A Novella 2000 Eva Henger ha voluto rivolgere i suoi ringraziamenti verso coloro che le sono stati accanto e in particolare verso 2 amici vip che le hanno mostrato il loro supporto: Nadia Rinaldi e Massimo Boldi.

“Sono davvero tante le persone che mi vogliono bene. Persone che non mi aspettavo: molti amici sono venuti in ospedale e non me l’aspettavo. Qualcuno che credevo più vicino al contrario si è allontanato. Mi aspettavo delle telefonate di conforto che non sono arrivate ma non mi lamento. Ci tengo a ringraziare pubblicamente Massimo Boldi e Nadia Rinaldi: mi hanno dimostrato molto affetto. Che davvero è ricambiato”, ha detto.

Eva Henger: gli amici vip che l’hanno aiutata

Eva Henger si sta lentamente riprendendo dopo il drammatico incidente d’auto in cui ha quasi rischiato di perdere la vita. L’ex attrice doveva recarsi in Ungheria per acquistare un cane per sua figlia Jennifer, quando un’auto si è scontrata contro quella su cui erano a bordo lei e il marito Massimiliano. Oggi, fortunatamente, entrambi hanno potuto lasciare l’ospedale. Le persone a bordo dell’altro veicolo purtroppo non ce l’hanno fatta.

Riproduzione riservata © 2022 - DG