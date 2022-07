Elena Santarelli si diverte in vacanza con due carissime amiche: lo stacchetto con le due ex Veline è super coinvolgente…

Sono diventate virali sul web grazie alla loro ironia, simpatia e ovviamente alla loro bellezza. Parliamo di Elena Santarelli e delle due ex Veline Costanza Caracciolo e Federica Nargi. Il trio, in vacanza insieme, si è divertito in una danza strabiliante rigorosamente filmata e pubblicata sui social…

Elena Santarelli e lo stacchetto virale con le ex Veline

Elena Santarelli

Come vi abbiamo anticipato, Elena Santarelli, insieme alle amiche ed ex Veline Costanza Caracciolo e Federica Nargi, insieme dall’edizione 2008 di Striscia La Notizia, si sono divertite in uno stacchetto estivo super divertente e, aggiungiamo noi, anche sensuale visti i loro fisici perfetti.

Il trio ha dimostrato grande feeling e anche ottime doti tecniche in ambito danza. La cosa divertente, però, è che mentre le ex Veline ballavano abbastanza coordinate sulle note di “Mama”, la Santarelli era decisamente scatenata a “ritmo libero”.

“Io e il ballo, io e la coordinazione, tutte cose che tengo nascoste, sono gelosa della mia anima ballerina”, ha scritto la bionda moglie del calciatore Corradi. E ancora: “Io la senior e accanto duIe super ballerine categoría ‘young’”, ancora le parole della 41enne verso delle due ex veline 32enni impegnate rispettivamente con Vieri – per quanto riguarda la Caracciolo – e con Matri – per la Nargi -.

Di seguito il post Instagram della Santarelli in compagnia delle due amiche:

Riproduzione riservata © 2022 - DG