Sfogo social di Dayane Mello che ha voluto rispondere alle tante notizie relative al suo stato sentimentale. Le parole della modella.

Dayane Mello non ci sta e dopo le recenti indiscrezioni che la vorrebbero fidanzata o in fase di conoscenza con qualche uomo misterioso, eccola sfogarsi sui social e rispondere a tutte le voci. La modella, questa volta, è stata molto chiara spiegando effettivamente se è single oppure no.

Dayane Mello è fidanzata? La sua risposta

Dayane Mello

Prima Carlo Motta, poi Boro Boro. Eppure, a detta sua, nessuna pista è vera. Infatti, Dayane Mello ha voluto mettere a tacere ogni rumors relativo ad un suo ipotetico amore o fidanzato. La modella, con fare anche piuttosto seccato, ha chiarito la sua situazione sentimentale con alcune stories su Instagram.

Prima a voce, parlando mentre camminava sotto il sole e poi anche con un messaggio: “Ciao ragazzi, come state? Visto che la mia vita sentimentale è sempre nella bocca della gente e stanno sempre a parlare che sono fidanzata… E non lo sapevo neanche io che ero fidanzata!”, ha detto la ragazza.

Poi, con un altro messaggio: “Ahah come si suol dire, eri fidanzata a tua insaputa. Quanta pazienza devi avere, non riesci nemmeno ad immaginarlo, con queste continue false notizie che vengono diffuse sul tuo nome!”. Il tutto accompagnato da emoticon arrabbiate.

Insomma, a quanto pare, per adesso il cuore della giovane modella è libero da impegni amorosi…

IN_Dayane_Mello

Di seguito invece un recente post della modella su Instagram con un frase misteriosa: “Aspettando la tempesta”:

