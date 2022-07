Un tenero e raro messaggio pubblico da parte di Carlo Conti a sua moglie nel giorno del suo compleanno: il post social.

Carlo Conti ha voluto omaggiare sua moglie Francesca Vaccaro nel giorno del suo compleanno. Un messaggio social, pubblicato su Instagram, con tanto di foto e “promessa”. Il conduttore non è solito mostrare liberamente attimi in famiglia e questioni private, ma per questa occasione ha fatto un’eccezione dimostandosi molto tenero e romantico.

Carlo Conti, la dedica alla moglie

Carlo Conti

Nonostante la privacy per le questioni privati che li ha sempre contraddistinti. Questa volta Carlo Conti e sua moglie escono allo scoperto per un’occasione speciale. In realtà è stato proprio il conduttore a lanciarsi in un raro post social relativo alla vita privata e a dedicare un pensiero alla sua compagna di vita nel giorno del suo compleanno.

Il presentatore, per festeggiare la costumista, ha condiviso un suo scatto mentre la donna posa sinuosa adagiata su una lampada a forma di luna, una forma che darà vita poi anche ad una sorta di “promessa”. Conti ha scritto come didascalia del post: “27/7 Buon compleanno amore mio! Per festeggiare ti vorrei portare sulla luna. Auguri”.

Un tenero messaggio con tanto romanticismo per il conduttore tv che, per la verità, circa un mese fa aveva fatto più o meno la stessa cosa ma in occasione dell’anniversario dei 10 anni di matrimonio con la sua Francesca. “16/6/2012 Carlo&Francesca i primi 10 anni di matrimonio !!! 10 anni d’amore, di vita, di famiglia”, aveva scritto Conti a corredo di uno scatto del grande giorno. La coppia dopo il matrimonio ha anche avuto Matteo, oggi 8 anni, che è arrivato a completare la famiglia.

Tantissimi i commenti ricevuti al post odierno, così come moltissimi erano stati quelli per l’anniversario di matrimonio.

Di seguito la dolce dedica social con un post Instagram da parte del conduttore:

