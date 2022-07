L’influencer viene preso di mira da una donna, incinta, che lo ricopre di insulti omofobi e pubblica gli audio come denuncia.

Durante una vacanza Tommaso Zorzi riceve su Instagram degli insulti omofobi da una donna incinta. Proprio lei ha cominciato ad inveire contro l’influencer e altri utenti con direct privati o anche commenti pubblici. A questo punto, il conduttore decide di “denunciare” la donna pubblicando gli audio degli insulti.

Le dichiarazioni di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi

Il conduttore si è alterato notando alcuni commenti omofobi di una ragazza di 34 anni, in dolce attesa, sotto alcuni post. La donna rispondendo alla provocazione di un utente: “E se nascesse f****o?” dichiara: “Sarebbe un problema da affrontare”. A questo punto, Zorzi ripubblica le parole della donna e replica: “Mi auguro davvero di no perché sarebbe troppa la sua sofferenza con una madre così”.

La situazione si scalda tanto che la 34enne invia degli audio con insulti omofobi che Zorzi rende pubblici: “Tanto certe persone purtroppo sono troppo radicate nella loro ignoranza”.

L’ex gieffino poi spiega perchè ha voluto pubblicare gli audio della donna in questione: “Io sinceramente sono stufo di vedere la facilità con la quale la gente si riempie la bocca e la tastiera di parole omofobe e di odio sui social. Non credo che debbano rimanere impuntiti e quando ho la possibilità di esporne uno lo faccio. Non sono d’accordo che la gente debba andare sotto alle sue foto a insultarla perché non si combatte così, ma è anche giusto che questa gente capisca che prima o poi ci sarà qualcuno che non gliela farà passare liscia, così magari la prossima volta ci pensano un attimo. Non credo di avere gli strumenti adatti da parte del governo, dopo la bocciatura del ddl, su certe cose io che posso faccio da me“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG