Alessia Marcuzzi racconta un anno in cui non è apparsa su piccolo schermo e parla di cosa sia successo con Mediaset rispetto a tutte le indiscrezioni che sono circolate sul web.

In occasione di un’intervista al settimanale Oggi, la conduttrice spiega la verità sul suo addio a Mediaset. In un anno Alessia Marcuzzi non si è vista su piccolo schermo, mentre ora riprenderà con Rai nel nuovo show Boomerissima. Poi svela la sua crisi con il marito e come stanno le cose adesso.

Le dichiarazioni di Alessia Marcuzzi su Mediaset e sulla sua relazione

Alessia Marcuzzi

Come riporta Gossip e Tv, Alessia Marcuzzi parla dell’addio a Mediaset: “Mediaset mi ha affidato programmi importanti, ma i rapporti professionali sono come quelli affettivi: evolvono. È normale e umano prendersi un momento per sé quando non ci si riconosce più nei progetti che ti vengono proposti. Ma chi ci vuole vedere un tradimento, una rottura, sbaglia“.

Poi svela come vanno le cose con Paolo Calabresi Marconi: “Chi non vive alti e bassi in un rapporto di coppia? Paolo è il mio sostegno e un punto di riferimento anche per i miei figli. Ma agli equilibri finti e comodi io non ci credo. L’amore è dialettica, ma anche silenzi e urla“.

Poi la Marcuzzi racconta della conduzione del nuovo varietà Boomerissima: “L’ispirazione mi è venuta pensando al rapporto con mio figlio Tommaso, che ha 21 anni e spero partecipi alla trasmissione, anche solo per una puntata. Una sfida nata in sordina e portata avanti con le mie sole forze. Lavoriamo con artigiani bravissimi, quasi degli artisti… Gran parte delle persone che lavorano per me sono donne, l’80 per cento, 29 su 37 tra dipendenti diretti e collaboratori. Ne vado fiera“.

