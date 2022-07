L’influencer è rimasta coinvolta in un incidente d’auto qualche settimana fa ed era senza cintura di sicurezza perchè non sapeva se dovesse essere indossata in gravidanza.

Chiara Nasti qualche settimana fa ha avuto un incidente con la sua auto che non ha raccontato sul web. L’influencer ha deciso di condividere questo episodio sui social e ha espresso il dubbio sul fatto di indossare o meno la cintura di sicurezza in gravidanza.

Chiara Nasti racconta il suo incidente e poi chiede aiuto al web per la cintura di sicurezza

Una foto di Chiara Nasti

Sui social, Chiara Nasti racconta cosa le sia successo durante l’incidente in auto e poi chiede al web chiarimenti sull’uso della cintura di sicurezza: “Mi fa capire questa cosa, perché sicuramente ne sapete più di me. Ma la cintura in gravidanza va messa o non va messa? Quando mi vedete in auto mi dite sempre, la cintura non va messa, fa malissimo al pancione. Alcuni mi dicono che esistono cinture per la sicurezza apposta per la gravidanza”.

E ancora: “Mi dite qualcosa in merito? Io la metto sempre…perché l’idea di non averla non mi fa sentire sicura e mezza volta che ho provato perché avevo dei crampi ho avuto un incidente e sono dovuta correre al pronto soccorso. Ho fatto i controlli è tutto ok, ma non portavo la cintura perché tutti mi dicevano questa cosa, in più avevo crampi alla pancia. Però non ci penso proprio a stare senza cintura, mi mette ansia“.

A chiarire il dubbio è Today che spiega: “Contrariamente a quanto suggeriscono alcune credente popolari la cintura di sicurezza in gravidanza va indossata regolarmente. Eccezione fatta per l’articolo 172 del Codice della Strada che consente alle future mamme “in condizioni di rischio particolari” – che devono essere certificate dal ginecologo – l’esonero dall’uso delle cinture di sicurezza“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG