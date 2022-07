Giocando sulla sulla loro omonimia, la cantante ironizza sulla Meloni e replica ai suoi messaggi politici sulla famiglia e tanto altro.

Da Elodie a Giorgia sono diverse le cantanti che mostrano il loro disappunto per la politica della leader di Fratelli d’Italia. Le sue posizioni sulla protezione della “famiglia tradizionale”, sull’omofobia ecc. sono state spesso ritenute razziste e poco tolleranti. La cantante ha voluto lanciare un chiaro messaggio contro la politica più chiacchierata degli ultimi tempi.

La pungente ironia di Giorgia alla Meloni

Giorgia Meloni

Elodie, giorni fa, aveva dichiarato a proposito della Meloni e del programma politico del suo partito: “A me sinceramente fa paura”. Dopo queste parole di dissenso, si fa avanti un’altra artista che ha dalla sua lo stesso nome della leader politica. Proprio su questo punto, Giorgia ironizza e scrive sui social: “Anch’io sono Giorgia, ma non rompo i coglioni a nessuno“.

Come analizza FanPage: “Una campagna elettorale che si preannuncia accesa, dunque, soprattutto perché si prospetta come strutturata su uno schema ben preciso, in cui a fare da opposizione a quella che pare destinata a guidare la coalizione più votata d’Italia, con serie chance di diventare la prima premier donna della storia del Paese, siano proprio artisti e personaggi pubblici che poco hanno a cha fare con la politica.“

La leader di Fratelli d’Italia è stata spesso criticata e presa di mira anche con video ironici che riprendono proprio l’inizio del suo discorso “Io sono Giorgia“. Una frase che può sembrare semplice ma che contiene una rivendicazioni e un messaggio politico ben preciso che non a tutti è gradito.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG