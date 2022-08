Il mondo del cinema piange Nichelle Nichols: l’attrice che ha interpretato Uhura in Star Trek è scomparsa a 89 anni.

Nichelle Nichols, resa celebre dal ruolo di Uhura in Star Trek, è scomparsa a 89 anni a Silver City, in New Messico, per cause naturali. Con il personaggio nella serie cult Star Trek, l’attrice era stata protagonista del primo bacio interrazziale della storia del cinema e della tv e inoltre è stata senza dubbio una delle più importanti protagoniste della lotta contro il razzismo.

Nichelle Nichols è morta: il lutto

In tanti in queste ore sui social hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa di Nichelle Nichols, la celebre attrice che aveva ricoperto il ruolo di Uhura in Star Trek.

L’attrice era stata sposata con Duke Mondy e ha avuto un figlio, Kyle Johnson, dalla sua storia con il ballerino Foster Johnson. Al momento della scomparsa lsarebbe stata legata a Gilbert Bell, manager e tutore legale, denunciato nel 2020 dal figlio Kyle perché, secondo lui, avrebbe approfittato della sua posizione per raggirare la madre e sfruttare le sue risorse economiche. L’ultimo ruolo ricoperto dalla Nichols per il cinema era stato in Escape of Heaven, film uscito nel 2014.

