Il conduttore Gerry Scotti ha confessato a Il Messaggero la sua opinione su Fedez e i suoi altri giovani colleghi.

Di recente Gerry Scotti è stato ospite del podcast di Fedez, Muschio Selvaggio, e durante il programma il rapper ha dato prova di non avere una grande cultura generale dimostrando di non conoscere affatto il famoso regista Giorgio Strehler. La notizia è rapidamente rimbalzata sui social e Scotti a Il Messaggero ha dichiarato a tal proposito: “Questi ragazzi hanno un ego enorme. Diventati popolari in pochissimo tempo, Fedez e gli altri sono bravi nel loro campo, come gli sportivi. Peccato che parlino di presente e futuro senza sapere nulla del passato. Sono molto ignoranti”.

GERRY SCOTTI

Gerry Scotti: la stoccata a Fedez

Durante la sua intervista a Muschio Selvaggio, Gerry Scotti aveva parlato del grande regista Giorgio Strehler e Fedez gli aveva domandato chi fosse. L’episodio ovviamente aveva generato grande clamore e ilarità sui social, ma il rapper non aveva replicato. Questa volta Fedez deciderà di rispondere a quanto affermato da Scotti nei suoi confronti?

Sulla questione era intervenuta anche Selvaggia Lucarelli, che attraverso i social non aveva mancato di punzecchiare il rapper (con cui sembra proprio che non corra buon sangue).

Riproduzione riservata © 2022 - DG