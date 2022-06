Ci sono di nuovo scintille tra il rapper e la giornalista e questa volta la colpa sarebbe di “Giorgio Strenler”.

Dopo aver dato del narcisista a Fedez per aver pubblicato audio della seduta con la psicologa, Selvaggia Lucarelli torna alla carica. Il rapper e la giornalista continuano a punzecchiarsi e questa volta il motivo sarebbe uno scivolone da parte di Fedez su Giorgio Strenler. Ecco cosa è successo davvero:

Selvaggia Lucarelli di nuovo contro Fedez: ecco perchè

Selvaggia Lucarelli

Durante l’ultima puntata di Muschio Bianco, podcast del rapper, Fedez ha invitato il conduttore Gerry Scotti. L’ospite ad un certo punto ha citato Giorgio Strenler, icona del teatro italiano del Novecento che il rapper non aveva mai sentito nominare.

La Lucarelli su Instagram, ha pubblicato una parte del video del podcast del rapper scrivendo: “Chi ca…o è STRELLER raga? Solo il più grande registra teatrale, colui che ha dato il nome allo storico teatro della tua città“. Insomma, non sembra esserci tregua tra i due anche se ancora il marito della Ferragni non ha voluto rispondere nel merito.

Ecco il post della Lucarelli

La giornalista non sembra essere molto d’accordo su come il rapper e sua moglie comunichino con il web, tanto da definirli “intoccabili”. La Lucarelli apre infatti una polemica dichiarando che “Il loro peso mediatico e tutto quello che ne deriva in termini di buoni rapporti di convivenza per stampa, tv, politica, business ecc. Secondo perchè questo ha portato a una quasi totale assenza di analisi critica nei confronti della loro comunicazione“.

