In una lunga intervista, la coppia del GF Vip parla del suo rapporto e poi l’ex gieffino spiega in che rapporti è con l’ex di Clizia Incorvaia.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono da poco diventati genitori del piccolo Gabriele. In una lunga intervista a Chi, l’ex gieffino parla del suo rapporto con la compagna ma soprattutto con Nina, la sua prima figlia avuta con Francesco Sarcina. Ciavarro ammette di avere un ottimo rapporto con l’ex di Clizia.

Le dichiarazioni di Paolo Ciavarro

Come riporta Fan Page, Paolo Ciavarro parla del rapporto con l’ex di Clizia: “In tanti mi hanno chiesto: ‘Ma hai fatto un figlio con una donna che ha già un figlio?'”, racconta Ciavarro. “E quindi? Quindi è tutto meraviglioso, basta rispettare la bambina e avere un rapporto civile con il padre e io ho un buon rapporto con Francesco“.

Un video di Clizia e Paolo a Lampedusa

A questo punto interviene l’ex gieffina che dichiara: “Paolo fa sentire a Nina la stima che ha verso Francesco. Il nostro rapporto non è stato idilliaco, ma Paolo mi ha aiutato anche a ritrovare un equilibrio con il mio ex.” Sulla loro coppia, Ciavarro svela: “La monogamia è veramente l’unica strada: non credo a tutta questa serenità delle coppie aperte. Siamo il frutto delle nostre esperienze, alla fine io ho scritto un po’ la stessa storia della mia famiglia: mio padre si è messo con mia madre che era una donna con alle spalle un matrimonio e un figlio. E poi sono nato io che, a mia volta, dopo sono stati figlio di separati e i miei hanno accuro nuovi compagni, sono laureato in materia“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG