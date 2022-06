Giulia Salemi ha scritto un messaggio social a Chiara Ferragni per ringraziarla e sottolineare la sua importanza per un motivo preciso.

La notizia della presenza di Chiara Ferragni alla conduzione di Sanremo 2023 con Amadeus è rimbalzata in tutto il mondo e ha fatto centro anche nel cuore di tante fan dell’imprenditrice digitale. Anche in quelle più famose come Giulia Salemi che in queste ore ha scelto di mandarle un accorato messaggio di ringraziamento per un motivo ben preciso.

Giulia Salemi, il messaggio a Chiara Ferragni

GIULIA SALEMI

“Chiara Ferragni alla conduzione del Festival di Sanremo è un sogno che si realizza”, ha scritto Giulia Salemi sui suoi vari profili social. “Intendo dire il nostro sogno, quello delle generazioni di influencer e content creator che sono cresciute guardando a lei come il punto di riferimento a cui ispirarsi per costruire un futuro”.

“La notizia mi ha emozionato, lo ammetto, come se su quel palco che tutti sogniamo ci dovessi salire io. Perché Chiara ha questa forza, quella di unire le persone, condividere le sue emozioni e le sue idee con chi la segue, il must have di chi fa questo lavoro. Chiara Ferragni è diventata ‘essenziale’ facendo quello che in tanti cerchiamo di fare bene ogni giorno… a volte ci riusciamo a volte no. Il governo italiano nel momento più duro della pandemia si è affidato a lei per sensibilizzare i giovani all’uso delle mascherine, il direttore degli Uffizi di Firenze Eike Schmidt si è affidato a lei per avvicinarli all’arte, Liliana Segre l’ha voluta per sensibilizzarli sui temi della Shoah”, ha proseguito la giovane donna.

“Io oggi non devo più spiegare che lavoro faccio grazie a Chiara Ferragni che ha dato dignità ed identità ad una categoria enorme di lavoratori che fino a poco tempo fa erano considerati degli idioti che si facevano i selfie. Se oggi ho comprato una casa, ho aperto il mio Brand, sono testimoniai ed Ambassador di 4 brand, se faccio tv in branded content e faccio almeno 50 attivazioni digital all’anno in qualche modo è grazie anche a Chiara Ferragni che prima di tutte noi questo lavoro lo ha immaginato… Mio padre fa il poliziotto da 30 anni, un servitore dello stato, ed è fiero di me perché faccio (‘influencer. Anche per questo… grazie Chiara”.

Su Twitter, anche la risposta della Ferragni che ha scelto parole semplici e precisa: “Grazie tesoro”, il tutto accompagnato da un cuore.

Di seguito il messaggio della Salemi pubblicato anche su Twitter:

