Mario Balotelli e Raffaella Fico sono tornati a vedersi in occasione della Comunione della figlia Pia. Un bel quadretto di famiglia…

Cosa ci fa Mario Balotelli a Napoli? E soprattutto, come mai è stato visto di nuovo con Raffaella Fico? La risposta è molto semplice e non riguarda in alcun modo un ritorno di fiamma tra i due che vivono vite separate e amori distinti – Super Mario è felice con Francesca Monti – ma che condividono il sentimento per la loro “piccola” figlia, Pia. La bambina ha festeggiato in queste ore la prima Comunione e per l’occasione, mamma e papà si sono riuniti.

Balotelli e Raffaella Fico insieme per la figlia Pia

Mario Balotelli

Come anticipato, Mario Balotelli e Raffaella Fico si sono riuniti in occasione della prima Comunione della loro figlia Pia. Allegri e sorridenti, i due ex hanno trascorso una giornata di festa, sulla terrazza della Torre Normanna a Napoli per festeggiare la loro bambina. Messi da parte i dissapori e le accuse passate, i due si sono dimostrati molto affiatati, probabilmente merito del clima di festa e l’amore per la loro piccolina.

La Fico si è presentata alla cerimonia con un incantevole abito bianco orlato da piume mentre Balotelli era con un look più casual con t-shirt, pantaloni larghi e berretto in testa.

Alla festa organizzata in onore di Pia, i due genitori hanno avuto modo di scambiare qualche chiacchiera anche alla presenza dell’attuale compagno di lei, Piero Neri, imprenditore toscano con cui fa coppia da un anno.

Niente partner, invece, per Super Mario. La sua Francesca non era presente. Il calciatore ha scelto di andare da solo a Napoli per godersi al meglio il momento da papà con la sua Pia. In queste ore, anche qualche tenero scatto social con la bambina. Su Instagram, infatti, ecco Balo mostrarsi con un primo piano sorridente insieme a sua figlia e un cuore speciale come emoticon.

Riproduzione riservata © 2022 - DG