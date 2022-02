Pierpaolo Pretelli Giulia Salemi fanno le prove come genitori: hanno accolto in famiglia il primo cane. Conosciamo l’amico a quattro zampe.

Per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono lontani i tempi in cui si conoscevano nella Casa del GF Vip. Ad oggi sono più innamorati che mai e, dopo essere andati a convivere, hanno deciso di accogliere in famiglia il primo cane ‘di coppia’. Conosciamo l’amico a quattro zampe che ha stregato l’ex velino e l’influencer persiana.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, il cane: nome e razza

Qualche tempo fa, nessuno avrebbe scommesso sulla coppia formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Eppure, a distanza di tempo dalla loro partecipazione al Grande Fratello Vip, l’ex velino di Striscia la Notizia e l’influencer persiana sono più affiatati che mai. Sono andati a convivere da qualche mese e si vocifera che stiano già organizzando il matrimonio. Nel frattempo, in attesa di allargare la famiglia con il primo bebè di coppia, Pierpaolo e Giulia hanno deciso di accogliere in famiglia un cane. Di razza volpino di Pomerania, si chiama Prince Valiant. Un nome piuttosto impegnativo, per un cucciolo che, da adulto, peserà tra 1,9 e 3,5 chili.

Pretelli e la Salemi, come hanno annunciato via Instagram, hanno deciso di adottare l’amico a quattro zampe quattro mesi fa. Si sono rivolti ad un allevamento, hanno atteso che il cane crescesse secondo i termini imposti dalla legge e poi gli hanno aperto le porte della loro casa.

“Finalmente vi presentiamo Prince Valiant… Oggi non ci siamo per nessuno! Chi mi conosce sa che è da una vita intera che sogno di prendere un cagnolino con cui scambiarmi tanto amore e ancora non mi sembra vero di avere questo batuffolo di cotone tra le nostre braccia. Sono al settimo cielo“, ha scritto Pierpaolo su Instagram per presentare l’animale ai fan.

3 curiosità sul cane dei Prelemi

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno avuto quattro mesi di tempo per prepararsi all’arrivo di Prince Valiant. Appena accolto in casa, neanche a dirlo, lo hanno presentato ai fan e hanno creato per il cane un profilo Instagram del tutto personalizzato.

-A detta della Salemi, il cucciolo è più affezionato a Pierpaolo che a lei.

-Giulia ha confessato che il cane ha una passione per “le unghie fatte con l’acrilico” e adora rendere impresentabile la sua manicure.

-La cuccia che Pretelli e la sua dolce metà hanno scelto per Prince Valiant, neanche a dirlo, ha la forma di un trono.

Riproduzione riservata © 2022 - DG