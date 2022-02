Sphynx: la storia, le caratteristiche e tutte le curiosità sul gatto sfinge, il più famoso felino senza pelo.

Per molti restano ancora un mistero da risolvere, per alcuni sono animali dall’aspetto ambiguo, per altri sono davvero irresistibili. Non è un segreto però che negli ultimi tempi siano più di moda che mai. Stiamo parlando degli Sphynx, i gatti sfinge, riconoscibili per una caratteristica che balza subito all’occhio: sono privi di pelo. Ebbene sì, il gatto sphynx è un gatto nudo, almeno all’apparenza. Perché il pelo in realtà è presente anche nella gran parte di questo tipo di gatti, ma talmente corto da essere impercettibile, se non al tatto. Non è però solo l’aspetto esteriore a fare di questi fantastici animali dei felini ricercatissimi in tutto il mondo. Andiamo a scoprire tutte le qualità che rendono i gatti sfinge una delle razze più amate in questo momento.

Sphynx Cat: storia e caratteristiche

I primi esemplari di gatto sfinge, conosciuto anche come Canadian Sphynx, sono stati individuati nel Nuovo Messico alla fine dell’Ottocento. Si trattava di due animali particolari, ultimi eredi di una stirpe di gatti aztechi donati dagli indiani del posto a un certo FJ Shinick. Fin da cuccioli questi gatti mostravano una mutazione del gene recessivo ‘hr’, che li rendeva fondamentalmente nudi, privi di pelo visibile.

Sphynx

Dopo quei primi due esemplari, in tutto il mondo hanno iniziato a essere individuati altri gatti nudi, ma la curiosità verso questi animaletti ha iniziato a crescere davvero solo durante gli anni Settanta, quando la razza venne finalmente allevata, in particolar modo in Olanda. Da lì in avanti lo Sphynx, come altri suoi parenti molto prossimi, è diventato uno dei gatti più riconoscibili e amati in tutto il mondo.

A rendere lo Sphynx un gatto davvero amabile è il suo carattere socievole, oltre alle sue caratteristiche peculiari. Lo sfinge può avere tre tipi di pelle differenti: Rubber (gomma), al tatto molto simile a un materiale gommoso; Peach (pesca), al tatto simile a una pesca; Wax (cera), un gatto con una pelle totalmente nuda, antiscivolo, bisognosa di maggior cura e attenzione rispetto alle altre due varianti.

Dotato di orecchie grandi e testa leggermente arrotondanta e di occhi molto grandi ed espressivi, dalla forma che ricorda un limone, fisicamente è un gatto muscoloso, di buone dimensioni ma non eccessivo, con coda lunga quanto l’intero corpo. Per quanto riguarda i difetti tipici di questa razza sono quelli che lo rendono simili al Devon Rex, quindi orecchie piccole, coda corta, struttura corporea esile o robusta e assenza di rughe sulla testa.

devon rex

Per riassumere, il gatto sfinge può avere un peso variabile dai 3 ai 7 chili, un’età media piuttosto longeva (dai 12 ai 19 anni) e caratteristiche fisiche ben precise, dalle orecchie grandi alle rughe, senza dimenticare un’eleganza nei movimenti che lo rendono uno dei felini più ‘signorili’ in assoluto.

Sphynx: un gatto per tutti i gusti

Se esteticamente il gatto Sphynx può non incontrare i gusti di chi cerca nel proprio compagno di vita un più classico ‘animaletto peloso’, come carattere non c’è nessuno che possa trovare questo magnifico felino inadeguato. Vivace, intelligente e sensibile, non è per nulla pauroso e ama scaldarsi al sole (non devono essere però raggi diretti, proprio perché, essendo privo di peli, è più sensibile a scottature). Quasi morboso nei confronti del proprio umano, adora stare insieme alla propria famiglia e farsi riempire di coccole. Odia invece rimanere solo: meglio quindi non fargli mancare mai la compagnia.

Amichevole con i bambini come con gli adulti, è socievole anche con gli estranei. Si fida davvero di tutti, forse anche in maniera eccessiva. Capace di star bene anche con gli altri animali, lo sfinge è il gatto perfetto per chi non ama dover stare sempre a raccogliere peli in giro per la casa.

Attenzione però. Se il pelo non è un problema, serve curare quasi con maniacalità la sua pelle. Molto importante concedere al proprio amico felino un bagnetto molto spesso, oltre alla consueta pulizia delle orecchie. Cerchiamo però di informarci bene sui prodotti da utilizzare per l’igiene del nostro animale. Non tutti gli Sphynx possono infatti essere lavati con gli stessi saponi neutri.

Gatto sfinge

Per quanto riguarda la dieta, è un gatto mangione, con un fabbisogno giornaliero molto importante per poter mantenere costante la temperatura corporea. Tuttavia, essendo molto attivo, non tende a ingrassare, in quanto ama giocare, correre e muoversi.

Dotato di un’intelligenza molto sviluppata, è sensibile a ciò che accade attorno a lui, e per questo bisogna cercare di difenderlo da shock eccessivi, rumori estremi e altri fattori ambientali che potrebbero arrecargli disturbo. E a proposito di disturbi: è un gatto tenedente a miagolare sempre, in orari improbabili? Fortunatamente no. Non è un miagolatore eccessivo, e si limita ad emettere suoni per attirare l’attenzione, salutare il proprio umano o in altre situazioni di questo tipo.

Allevamenti e prezzi: dove comprare lo Sphynx

Essendo una razza molto richiesta e anche abbastanza delicata, lo sfinge canadese ha un costo non proprio alla portata di tutti. Un cucciolo di Sphynx con un pedigree buono, senza incroci con altre razze, con tutti i controlli annuali riguardanti la cardiomiopatia ipertrofica, può costare dai 1000 ai 1600 euro, con un contratto che lo tuteli dal punto di vista delle malattie genetiche. Meglio comunque acquistarlo solo in allevamenti specializzati (ne esistono diversi in tutta Italia), per non incorrere in brutti scherzi.

Da non sottovalutare anche i costi necessari, come quelli relativi all’alimentazione. Il gatto sfinge mangia infatti molto, è vorace, e non può essere alimentato con cibi di bassa qualità. Per questo motivo un felino di questo tipo necessità di uno sforzo economico più importante rispetto ad altri. Meglio dunque valutarne sempre l’acquisto in maniera ponderata. Perché se non si può curare adeguatamente il proprio animaletto, è meglio posticipare l’acquisto di qualche tempo.

