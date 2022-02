Quella del toyger è una razza molto particolare. Scopriamo quanto c’è da sapere a riguardo e quali sono le sue caratteristiche principali.

Quella del toyger è una delle razze di gatti più particolare. Il nome stesso identifica un gatto a metà tra il giocattolo (toy) e la tigre (tiger). Ciò si deve al suo aspetto. Il Gatto toyger è infatti così bello da sembrare un peluche. Inoltre ha un manto tigrato che ne caratterizza parte del nome. Oltre a queste caratteristiche ci sono tante altre cose da conoscere su questo micetto. Scopriamo quali sono le più importanti da conoscere.

Gatto toyger: qual è il suo carattere e perché è così speciale

Pensando alle varie razze di gatti, quella del toyger è una delle più particolari.

gatto toyger

Noto anche come tigre in miniatura, in Italia è noto solo di recente mentre nel regno unito è uno tra i gatti di maggior tendenza.

Nato dall’incrocio tra il Mackerel Tabby con quello del Bengala, ha un carattere particolarmente dolce. Si rivela infatti adatto alla vita domestica nella quale si trova a perfetto agio. Tra le altre cose tende anche ad andare d’accordo con il proprietario e va d’accordo con i bambini.

Atletico e semplice da addestrare, differisce dagli altri gatti per il suo amore per l’acqua. A ciò si unisce anche una propensione alla caccia, cosa che lo rende poco adatto alla vita con animali più piccoli.

Gatto toyger: prezzo e costi del mantenimento della razza

Andando ai costi dei gatti toyger, in media il prezzo è molto alto e può arrivare fino ai 3mila euro.

Una cifra esorbitante che è dovuta appunto al suo essere estremamente raro e particolarmente ricercato per via della sua fama.

Sebbene in giro se ne trovino anche a mille euro. Il consiglio è sempre quello di rivolgersi ad allevatori specializzati su questa razza.

Detto ciò, alle varie spese andranno poi unite quelle delle normali visite veterinarie e quelle legate al normale mantenimento del felino.

Dai giocattoli al cibo, fino alle cure del suo pelo e della sua salute, i costi si aggirano intorno a quelli necessari per ogni gatto.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG