Com’è il Mastino tibetano? Scopriamo le caratteristiche fisiche di questa razza, il carattere del cane e il prezzo di vendita.

Considerato uno dei cani più grandi al mondo, il Mastino tibetano non è eccessivamente diffuso e sembra essere destinato all’estinzione. Un vero peccato, soprattutto se si pensa che le sue origini sono antichissime. Scopriamo le caratteristiche fisiche principali di questo amico a quattro zampe, il suo carattere e il prezzo.

Mastino tibetano: carattere e indole

Chiamato anche Tibetan Mastiff, il cane di razza Mastino tibetano ha origini antichissime, tanto che Marco Polo lo descrisse così: “Alto come un asino e dalla voce potente come un quella di un leone“. Anche se la sua stazza non è più quella di un tempo, resta ad oggi uno degli amici a quattro zampe più grandi del mondo. Pensate che un esemplare di sesso maschile può arrivare a pesare fino a 77 chili. Ha una struttura ossea molto solida, imponente e forte. La sua testa è larga e massiccia, mentre il muso è piuttosto corto e largo. Le orecchie, invece, sono di media lunghezza, cadenti quando è a riposo e in avanti quando è attivo. Gli occhi sono di grandezza normale e di tonalità marrone.

Il pelo del Mastino tibetano è molto, molto folto. Attorno al collo ha una specie di criniera, che lo rende simile ad un leone. Le colorazioni del mantello variano dal fulvo al nero focato, passando per il nero assoluto, il rosso e, in rari casi, anche il grigio-blu. La coda, caratteristica della sua razza, è di lunghezza media, pelosa ed è arrotolata sulla schiena.

Per quel che riguarda il carattere, il cane Mastino tibetano è estremamente indipendente, dettaglio che lo rende un po’ distaccato e, soprattutto, imprevedibile. Scontroso con gli estranei, con i componenti della famiglia è decisamente protettivo, forse fin troppo. Non è indicato, però, in una casa dove sono presenti bambini.

Mastino tibetano: il prezzo

Il Mastino tibetano è un cane piuttosto longevo: può vivere fino a 14/15 anni. Essendo un amico a quattro zampe non eccessivamente diffuso, a causa della mole e del suo carattere un po’ scontroso, il prezzo di vendita è decisamente alto. Il costo di un cucciolo varia tra i 1500 e i 2000 euro.

Riproduzione riservata © 2022 - DG