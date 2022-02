Il cincillà è un animale da compagnia molto intelligente e vivace. Ecco tutto quel che c’è da sapere sul suo conto.

Quando si parla di cincillà si intende quel piccolo roditore che ha origini sudamericane e che trova il suo habitat naturale in alta montagna. La sua pelliccia è folta ed estremamente morbida e per questo motivo il cincillà è stato per tanto tempo preda dell’industria tessile. Per fortuna, trova anche ampio spazio anche tra gli animali domestici, tanto da essere noto anche come cincillà domestico.

Cincillà: carattere e cosa c’è da sapere a riguardo

Il cincillà è noto per essere un animale estremamente intelligente e vivace. Sempre desideroso di muoversi e di combinare guai risulta infatti particolarmente buffo e, per questo, divertente.

cincillà

La sua presenza porta sicuramente allegria alla famiglia che decide di prenderne uno e questo anche se a volte può apparire un po’ nervoso. Come i criceti è di piccola statura e arriva in genere a pesare al massimo 800 grammi. Cosa che ne fa a tutti gli effetti un animale perfetto per la vita in casa.

Tra le altre cose, il cincillà è anche molto semplice da allevare e riesce a farsi capire attraverso dei semplici gesti. Essendo un animale notturno è però bene tenere a mente che di notte tenderà a muoversi parecchio.

Cincillà: prezzo e altre cose da sapere

Il cincillà ha un costo piuttosto basso e che si aggira intorno ai 50 euro. A ciò si dovrà aggiungere quello per la gabbia (che dovrà essere grande abbastanza), della lettiera e dei giochi per intrattenerlo sopratutto di notte.

La sua alimentazione può essere curata attraverso dei mangimi studiati appositamente e ai quali si possono aggiungere verdure di ogni tipo. Vanno inoltre poi considerate le spese veterinarie di routine, indispensabili per assicurarsi che goda di ottima salute.

Al fine di farlo vivere al meglio è importante ricordare che il cincillà non sopporta il caldo e che per questo dovrebbe stare sempre in ambienti che non superano i 22 gradi. Allo stesso tempo è bene tenerlo al riparo dall’umidità. Si tratta infatti di un animaletto che può andare incontro a micosi. Motivo per cui al primo accenno di chiazze sul pelo è importante contattare subito un veterinario. Per il resto si tratta di un animale che tende a godere di ottima salute e che vive in media 20 anni.

Riproduzione riservata © 2022 - DG