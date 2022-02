Personaggio amato e odiato, Soleil Sorge ha un grande amore che non ha mai tradito: il suo cane, che ha una storia particolarissima.

Soleil Sorge, di mestiere influencer e modella, è il classico personaggio che divide l’opinione pubblica. Qualcuno la ama, mentre altri la odiano: difficile trovare una via di mezzo. Tra le sue qualità, però, non possiamo non riconoscerle la grande passione per gli animali. Ha un cane che è arrivato nella sua vita dopo un baratto con un senzatetto: scopriamo la sua storia.

Soleil Sorge: tutto sul suo cane

Concorrente del Grande Fratello Vip 6, Soleil Sorge ha iniziato la sua avventura nel mondo dello spettacolo come corteggiatrice di Uomini e Donne. All’epoca, scese nel programma di Maria De Filippi per conquistare il cuore di Luca Onestini e riuscì nel suo intento. Peccato che, qualche mese dopo, quando l’ex tronista ha preso parte al GF Vip, lei lo abbia lasciato in diretta tv per Marco Cartasegna. In seguito, ha proseguito la sua carriera partecipando a Pechino Express, all’Isola dei Famosi e alla sesta edizione del reality più spiato d’Italia. Personaggio amato e odiato, Soleil ha una qualità che non possiamo negare: è una grande amante degli animali. Qualche anno fa, precisamente nel 2014, ha accolto in casa un cane che, ad oggi, è tutta la sua vita. Il meticcio, frutto probabilmente di un incrocio con un Volpino, si chiama Simbah e ha una storia molto particolare alle spalle.

La prima volta che la Sorge l’ha visto, era una piccolissima palla di pelo, di proprietà di un senzatetto. Soleil si è letteralmente innamorata del cane e ha offerto all’uomo 50 euro per poterlo prendere con sé. Il barbone si era quasi convinto, poi, all’improvviso, ha rifiutato la proposta. A questo punto, l’influencer è tornata a contrattare con l’uomo, offrendogli 75 euro. Lui ha accettato e Simbah è entrato nella sua vita. Da quel momento, umano e animale hanno sempre fatto coppia fissa. Non a caso, l’italo-americana ha ammesso: “E’ come un figlio per me“.

3 curiosità sul cane di Soleil Sorge

Soleil Sorge e il suo cane sono inseparabili. L’influencer lo lascia alla famiglia soltanto quando ha impegni di lavoro, come quando ha preso parte all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip. Nelle altre occasioni, Simbah è ed è sempre stato la sua ombra e viceversa.

-Il cane ha un suo profilo Instagram, seguito da quasi 3 mila follower.

-Simbah ama viaggiare con la sua padrona e non soffre il freddo.

-Soleil si definisce la “mamma” del suo cane, mentre sua madre Wendy Key è la “nonna“.

