La nota azienda d’abbigliamento sportivo ha deciso di rescindere il contratto con il calciatore francese, dopo aver pubblicato un video in cui maltrattava il suo gatto.

Dopo che il calciatore Kurt Zouma e suo fratello hanno postato un video sui social in cui maltrattavano il loro gatto, le conseguenze si sono fatte sentire. L’azienda Adidas non intende più lavorare con il calciatore che è stato messo fuori dalla rosa dal West Ham e costretto a non essere pagato per due settimane.

Adidas: “confermiamo che Kurt Zouma non è un atleta a contratto con noi”

L’azienda non intende più lavorare con il calciatore Zouma in seguito alle azioni di violenza sul felino. Come riporta La Stampa: “Abbiamo concluso la nostra indagine e possiamo confermare che Kurt Zouma non è un atleta a contratto con l’Adidas“. La nota azienda ha, dunque, rescisso il contratto dopo i fatti riprovevoli venuti alla luce in questi giorni.

Anche lo sponsor West Ham si pronuncia sulla questione: “Siamo estremamente delusi dal giudizio mostrato dal club in risposta a questo incidente – si legge in una nota Vitality riferendosi anche al fatto che il giocatore prima di essere sospeso è stato mandato in campo come nulla fosse accaduto – . In quanto tale, sospendiamo la nostra sponsorizzazione del West Ham United con effetto immediato. Ora ci impegneremo ulteriormente con il club per capire quali azioni intraprenderanno per affrontare la situazione“.

